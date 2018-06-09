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Facebook продолжала сливать данные пользователей и после 2015 года

Сегодня, 09:23

Ранее компания сообщила, что прекратила заниматься этим ещё в 2015 году. Как сообщают СМИ США, установлено, что это является не более, чем обманом.

Facebook продолжала сливать данные своих пользователей и после 2015 года. Это делалось для избранных компаний, состоящих в так называемом «белом списке».

Facebook делилась с ними информацией о телефонных номерах пользователей и их друзей. Также востребованными были сведения о том, насколько близким является общение тех или иных пользователей между собой.

Представители Facebook не отрицают этого. Они сообщают, что подобными действиями пытались лишь протестировать новые функции и улучшить восприятие пользователей.

После обнародования информации в СМИ США, и демократы, и республиканцы выразили единодушное мнение. Они полагают, что деятельность Facebook в этой части необходимо тщательно расследовать.

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