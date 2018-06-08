Facebook обнародовал данные 14 млн пользователей

Сегодня, 19:26

Представители социальной сети сообщили, что виной сему стала ошибка в программном обеспечении, которую уже ликвидировали.

В официальном блоге соцсети сообщили, что Facebook по ошибке рассекретил закрытые записи из 14 млн аккаунтов, которые были защищены настройками конфиденциальности и предназначались для ограниченного круга пользователей. Технический сбой произошел при тестировании новой функции публикации фото в сети. В это время разработчики случайно открыли все последние публикации аккаунтов. Проблема возникла с 18 по 27 мая, и на данный момент полностью устранена.

Несмотря на все заверения разработчиков, нововведения, которые призваны защитить приватные данные в Facebook, пользователи по-прежнему постоянно сталкиваются с проблемами в соцсети, вокруг которой в последнее время скандалы не утихают вовсе.