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Facebook снова разочаровал пользователей, добавив уведомления в Instagram

Сегодня, 18:26

Не успела улечься шумиха вокруг утечки конфиденциальных данных миллионов пользователей социальной сети, как Facebook внедряет новую функцию собственных уведомлений через Instagram.

Обновление позволяет пользователям видеть уведомления из Facebook в своём аккаунте в Instagram. Такое нововведение разозлило и разочаровало людей. Пользователи отметили, что лучше бы компания вернула хронологический порядок фото в ленте, чем показывала уведомления в сторонней социальной сети.

Многие пожаловались, что таким образом компания пытается вернуть лояльность аудитории после утечки данных и заставить их снова вернуться в социальную сеть. Недавнее исследование Pew Research показало, что только 51% из 13-17-летних в США используют Facebook. В 2015 году цифра была намного выше – 71%.

Ещё в феврале выяснилось, что Facebook в 2018 году потерял 700 000 12-24-летних пользователей в сравнении с прошлым годом. Instagram – молодёжная площадка, поэтому именно через неё руководство Facebook пытается снова обратить внимание на свою социальную сеть.

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