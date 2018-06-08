Во «ВКонтакте» появилась возможность отключать комментарии для отдельных записей

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Разработчики сети «ВКонтакте» в очередной раз порадовали пользователей новшеством. Теперь можно выключить возможность высказывать мнения к конкретному посту.

Это доступно и для личной страницы, и для групп. Разработчики предположили, что функция будет полезна для желающих опубликовать нечто важное, но не нуждающееся в комментариях. Ограничивать ответы для отдельных записей можно в полной и мобильной версии, как сообщает VistaNews. Во «ВКонтакте» на Android и iPhone опция пока не доступна, но станет такой в ближайшее время.

Пользователи Сети, однако, нашли недоработку в новшестве. Оказалось, что отключать комментарии можно, только если пост опубликован от имени сообщества. Если запись появилась от имени конкретного участника, то функция просто не действует.