Приложение «Мосгорпасс» на ЧМ-2018 будет доступно на 6 языках

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К предстоящему в РФ Мундиалю готовятся все. Не стали исключением и сервисы для мобильных девайсов, с которыми прибудут иностранные гости турнира.

Так, приложение «Мосгорпасс» на время проведения ЧМ-2018 будет доступно на целых 6 языках. Ранее это были лишь русский или английский. Теперь дополнительно доступны переводы для владеющих немецким, французским, китайским и испанским.

«Мосгорпасс» поможет ознакомиться с расписанием матчей турнира. Сервис подскажет, где находятся пункты по выдаче билетов, центры регистрации и выдача паспортов болельщиков. Также в нём можно найти адреса наиболее популярных сувенирных магазинов, туристических информационных центров и сведения о местах проведения фестивалей болельщиков ЧМ-2018.

Особо отмечается, что «Мосгорпасс» станет показывать информацию о том, какие перекрытия станут происходить в зонах проведения ЧМ-2018 и составлять маршрут, учитывая эти ограничения.

Помимо того, пользователь «Мосгорпасс» станет получать уведомления о наиболее важных событиях, произошедших на чемпионате.

Обновление программы уже доступно для всех пользователей девайсов, в основе которых Android. Те смартфоны, у которых базой является iOS, получат эту возможность в самое ближайшее время.

Информация предоставлена порталом мэра Москвы.