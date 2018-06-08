Эмодзи вегетарианского салата возмутило пользователей Google

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Попытки разработчика проявить инклюзивность, поддержать вегетарианство и разнообразные группы людей вылились в обвинения корпорации в применении двойных стандартов.

Компания Google представила уже третье обновление программного обеспечения бета-версии, выход окончательной версии которой ожидается ближе к осени. Основным нововведением стали 157 новых эмодзи для Android и инструменты для разработчиков. Новые смайлики пестрят разнообразием и новизной: здесь можно заметить рыжеволосых забавных персонажей, добрых зверюшек, семьи в гендерно-нейтральном варианте, вегетарианские блюда и много других.

Однако внимание пользователей привлекла лишь одна новая иконка с изображением овощного вегетарианского салата - пользователей возмутило отсутствие яйца на изображении. Многим не понравилась неполноценная версия популярного смайлика, который теперь выглядит урезанным. Разработчик ответил на возмущенные комментарии, заявив, что корпорация пыталась проявить инклюзивность и вегетарианство, поддержать интересы разных групп людей.

Такой ответ еще больше разозлил внимательных пользователей, которые сошлись во мнении, что корпорация пытается применить двойные стандарты, и вообще занимается совершенно неправильными вещами, вместо того, чтобы решать реальные проблемы.