«МТС» запустил безлимитный интернет без ограничений скорости и трафика

Сегодня, 18:06

Популярный мобильный оператор разработал отличный маркетинговый ход: привлекать абонентов компания будет с помощью безлимитного интернета. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Россиянам теперь доступен безлимитный интернет без ограничений скорости и трафика, который запустил член мобильных операторов «большой четверки». Компания «МТС» предоставляет своим пользователям данную услугу всего за сто двадцать рублей в месяц, при этом деньги со счета абонента будут списываться ежедневно по четыре рубля.

Однако 2G, 3G и 4G LTE доступны не всем. Компания отмечает, что услуга не может быть доступна обладателям таких тарифов, как «Хайп», «МТС Планшет», «Smart Забугорище» и «Smart Безлимитище». Конкретные причины такого ограничения не называются.

Отмечается, что новая услуга «Всети» очень выгодна для многих жителей России, так как абонентам предоставляется неограниченный доступ к набору наиболее популярных сервисов, которые пользуются спросом, в особенности летом.