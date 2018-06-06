«Яндекс» добавил в «Браузер» систему энергосбережения

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Режим энергосбережения запускается во время отключения компьютера от электросети. Это даст возможность пользователю завершать свои задачи, увеличив функционирование устройства без подзарядки.

«Яндекс» добавляет опцию энергосбережения в «Браузер», где программа требует менее ресурсов. В режиме перестает работать анимация фона и интерфейса, изображение на мониторе обновляется каждые полминуты. А также применяется не главный процессор для обработки видео, а видеокарта. Также программа ограничит активность вкладок и ищет возможности снижения потребления энергии.

Тестирование «Яндекса» продемонстрировало выигрыш во времени автономной работы с показателем в 30%. Разработчики считают, что 40% юзеров «Браузера» запускают ее на ноутбуках.