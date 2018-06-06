TvOS 12 предоставила нововведение для Apple TV

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Приставку Apple TV презентовали осенью 2017 года, а теперь пользователям предоставляется возможность узнать, где сделано фото. Данное нововведение заинтересовало пользователей Интернета.

TvOS 12, как новая операционная система, известна поддержкой формата звука Dolby Atmos. Для простоты входа в систему и лёгкого доступа к Apple TV используется регистрация Zero Sign-On. Недавно прошла презентация новых продуктов компании, где рассказали о том, как узнать точный адрес сделанного фото.

Потому Интернет-пользователи рады новой системе и нововведению, ведь теперь не нужно самому долго искать местоположение изображённого на фотографии. Стоит только посмотреть в левый нижний угол изображения, там указан полный адрес местонахождения объекта, запечатлённого на фотографии.