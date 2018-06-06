Instagram разрешит выкладывать часовые видео

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Неизвестно, будет ли новая функция касаться только Stories, или всего сервиса. Информацию о решении Facebook, владельца Instagram, предоставляет Wall Street Journal.

В СМИ появилась информация, согласно которой Instagram разрешит своим пользователям выкладывать часовые видео. Отметим, что на сегодняшний день юзеры могут снимать ролики не длиннее 1 минуты. В WSJ предполагают, что нововведение будет касаться съемок вертикального формата, который поддерживает только Stories, причем продолжительность видео не превышает 15 секунд. Такие материалы доступны для подписчиков в течение суток.

Сейчас трудно наверняка сказать, разрешит ли Instagram выкладывать часовые видео в целом, или только в Stories. Пока Facebook не принял окончательного решения, а планы могут поменяться.