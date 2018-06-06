В 2018 году в Москве установлены более 2,2 тысячи бесплатных точек Wi-Fi

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Из них 752 расположены внутри Садового кольца на известных 54 улицах. Об этом информируют на официальном сайте Сергея Собянина.

В 2018 году в Москве были установлены более 2,2 тысячи бесплатных точек Wi-Fi. Отмечается, что теперь пользователи могут без труда подключиться к Сети еще на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца, а также в 8 парках. 88 культурных центров, 84 библиотеки и 13 кинотеатров «Москино» имеют Wi-Fi. В общем москвичи могут получить доступ к интернету на 300 улицах и 40 парках.

Для выхода в Сеть при помощи бесплатных точек Wi-Fi необходимо выбрать в списке доступных точек Moscow_WiFi_Free, запустить браузер и пройти авторизацию. Есть два способа для таких манипуляций: при помощи sms и аккаунта mos.ru.