Эксперт рассказал, кого будут штрафовать за ссылки на запрещенные в РФ сайты

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Во вторник, 5 июня, Государственная дума приняла закон о наказании поисковых сервисов, которые будут давать ссылки на ресурсы, запрещенные и заблокированные в Российской Федерации. Новый закон вызывает много вопросов.

Эксперт рассказал, кого именно будут штрафовать за ссылки на запрещенные в РФ сайты. Прежде всего, будут отслеживаться действия операторов связи, которые допускают пользователей на запрещенные ресурсы. В этом случае провайдер рискует потерять лицензию на свою деятельность, а не только отделаться штрафом. На рынке российских интернет-коммуникаций отнеслись к закону со всей серьезностью. Однако пока неясен механизм отслеживания анонимайзеров, закон по которым был принят еще осенью прошлого года. Эксперт считает, что именно такие лица или структуры в любом случае останутся без наказания за обход блокировок. Размер штрафов растет с пяти тысяч рублей для физического лица, до 700 тысяч рублей для юридического лица.