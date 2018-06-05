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Китайские платежные системы начали бурный рост на внутреннем рынке еще три года назад, что привело к беспощадной конкуренции. Передел локальной ниши стимулировал выход на международные площадки.

В России запущен китайский платежный сервис WeChat Pay. С его помощью граждане КНР из числа туристов, бизнесменов и студентов могут оплачивать свои покупки в российских городах. Платежная система Sendy по договору будет развивать этот сервис в России. Мессенджером WeChat пользуются 900 миллионов китайцев, поэтому сервис WeChat Pay для них весьма актуален.

На территории Китая главным конкурентом WeChat является мессенджер Alipay. Благодаря жесткой борьбе за пользователей оба ресурса создали большое количество онлайн-сервисов, облегчающих жизнь китайцев. Созданные приложения используются от оплаты коммунальных услуг до покупок билетов в кинотеатры. Выйдя на российский рынок, WeChat упрочил свое лидерство в Китае.