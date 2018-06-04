Apple разрешила меломанам слушать музыку с браузера

Сегодня, 14:09

Пользователи одного из социальных информационных каналов отметили, что функциональные возможности Apple Music стали шире. Браузерная версии сервиса позволяет слушать музыкальные произведения полностью.

Раньше желающие послушать музыку на ресурсе Apple Music могли насладиться только отрывками треков, а чтобы полноценно использовать ресурс пользователи, должны были запустить спецприложение. Сейчас же Apple разрешила меломанам слушать полноценно музыку с браузера. Но, даже после снятия некоторых ограничений, полноценно использовать Apple Music в браузере не получится. Такая возможность становится доступной только авторизованным пользователям.

В приложении также не предусмотрена возможность создания плейлистов, отслеживания активности знакомых и добавления альбомов. То еесть полноценное использование веб-приложения Apple Music пока недоступно. Но, по мнению экспертов, и такие изменения в функционале веб-версии смогут порадовать пользователей.