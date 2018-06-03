Lufthansa «сделала» Киев территорией России

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Немецкая авиакомпания опубликовала на Facebook ролик, приуроченный к Чемпионату мира по футболу, который в 2018 году пройдет на территории РФ.

Крупнейший флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa опубликовал рекламный видеоролик к предстоящему Чемпионату FIFA: «Наши поклонники готовы болеть за сборную Германии в России в борьбе за титул. В этом году не в далекой Копакабане, а в России». В комментариях авторы отметили, что здесь болельщики смогут отметить не только победу, но и полюбоваться прекрасными уголками. В ролике двое мужчин в пляжной обуви под композицию «Калинка-Малинка» сначала наблюдают за рыбаком на берегу водоёма, а затем в аэропорту смотрят через окно на авиалайнеры Lufthansa.

Пользователи в социальных сетях уверены, что вместо российской природы в ролике запечатлен район Русановка Березняки в Киеве. Они тут же указали на ошибку авиакомпании, которая «сделала» Киев территорией России.