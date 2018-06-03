Илья Мэддисон выпустил первый ролик после скандала из-за шутки про Коран

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Блогер наконец оправился от страха из-за угроз и преследования от сторонников террористической группировки после шутки на стендап-выступлении, и на официальном YouTube-канале разместил долгожданное видео, первое за два года.

Видеоблогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, после длительного молчания на своем официальном YouTube-канале наконец выпустил первый ролик после скандала из-за шутки про Коран на стендап-выступлении в 2012 году. Напомним, тогда блогер подвергся серьезной травле со стороны жителей Чечни, которые начали преследовать и травить Мэддисон. Тогда испуганный видеоблогер покинул территорию России и удалил все свои аккаунты в социальных сетях. Сам ролик был внесен в Федеральный список экстремистских материалов. С тех пор Илья Давыдов не обновлял свой ютьюб-канал, а проводил трансляции и отвечал на вопросы подписчиков на сервисе Twitch.

В новом ролике блогер поведал о новом компьютере от Invasion Labs, вспомнил предыдущие события и сделал анонс на следующий ролик, включая обзор на свою игру «The Mercury Man». Комментарии он пока отключил.