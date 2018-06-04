Во "Вконтакте" появилась своя платёжная система VK Pay

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Администрация «ВК» все еще не говорит о новой платежной системе. Однако пользователи сообщили, что VK Pay уже разработана.

В марте текущего года сообщалось о том, что российская социальная сеть «ВКонтакте» запустит свою платежную систему, с помощью которой пользователи смогут пополнять свой аккаунт реальными денежными средствами, а затем выводить их для оплаты таких услуг, как: ЖКХ, ресторанное питание, штрафы ГИБДД и другие.

Сообщается, что платёжная система уже появилась, однако, пользоваться ей пока не представляется возможным. Это говорит о том, что VK Pay тестируется на заключительных этапах и вскоре данное новшество анонсируют официально.