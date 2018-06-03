Специалисты из успешной компании рассказали, как создать вирусный ролик

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Речь идёт об одном из самых успешных американских предприятий BuzzFeed, видео которых популярны не только в США, но и по всему миру. Секреты популярных видеозаписей в интернете раскрыла сотрудница Дано Нгуен.

Женщине удалось разработать некий алгоритм, при помощи которого можно создать вирусный ролик. Такие видео будет с огромной долей вероятности пользоваться большой популярностью среди пользователей.

Специалисты из компании BuzzFeed создают видео таким способом, что у просмотревших его людей возникает ощущение, что происходящее на кадрах касается именно их самих. То есть сценарий успешной записи должен быть построен таким способом, что он становится мостом и налаживает контакт при помощи различных медиа-ресурсов.

Эксперты также рассказали, что лучше всего снимать видео, которые касаются самих пользователей, а на уделять огромное внимание различным хештегам и другим мелочам.