Новый обман от МТС: Массово отключаются старые тарифы

Сегодня, 22:05

С сегодняшнего дня всем пользователям мобильной связи «МТС» будет рассылаться сообщение с текстом: «Ваш тариф перестал действовать».

Со 2 июня текущего года «МТС» начинает массово отключать старые тарифы. После получения абонентом сообщения о том, что его тариф перестал действовать, следом за ним последует текст о том, что на данный момент абоненту подбирается подходящий тариф и со временем придут рекомендации. Примечательно то, что мнение абонентов сотрудников компании не волнует.

С переходом по ссылке, которая указана в том же сообщении от «МТС», абонент не видит ничего, кроме «Ошибка 404». Это говорит о том, что всем абонентам, которым разослали подобное СМС-сообщение, ограничили доступ к информации о тарифном плане. Скорее всего это сделано с той целью, чтобы пользователь не мог рассчитать сумму, которую ему придется платить в дальнейшем. Есть информация, что сумма будет больше той, которая оплачивалась ранее.

Отмечается, что подобным «ходом» компания попросту отвлекает внимание абонентов от факта повышения цены на услуги сотовой связи. То есть, «МТС» попросту удалила всю информацию о предыдущих тарифах, чтобы пользователь не смог сверить их с обещанными. Эксперты поняли, что это новый обман от МТС, при котором массово отключаются старые тарифы.