«ВКонтакте» запустила алгоритм "Немезида" против некачественного контента

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Глава маркетингового отдела «ВКонтакте» Игорь Круглов показал новый проект «Немезида» в сети. Нововведение накажет авторов некачественного контента, как сообщает VladTime.

В 2018 году создателей оригинального материала во «ВКонтакте» ожидало много обновлений. Первым стал запуск «огонька», занимающегося выделением лучших сообществ, где материал максимально уникален. Далее, начиная с 1 июня, стал действовать алгоритм «Немезида». Он функционирует, согласовывая с тем, что пользователи рекомендуют, а также ищет скопированные записи. Во многих сообществах «ВКонтакте» используются программы, чтобы автоматически копировать контент у коллег.

Теперь социальная сеть сделала так, что настоящие авторы действительно могут почувствовать, как их ценят. «Немезида» будет отправлять копии публикаций для редактирования администраторам.

Жалоба на плагиат доступна каждому пользователю, и чем больше их будет, тем быстрее алгоритм всё освоит. За нарушение правил владельцам таких сообществ могут запретить рекламу, размещать ссылки или даже заблокируют группу. Пользователи «ВКонтакте» нововведение оценили положительно, хотя и отметили, что «раскачиваться» алгоритм будет наверняка очень долго.