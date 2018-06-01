Сбербанк и «Яндекс-Маркет» могут переименовать розничную онлайн-площадку

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Недавно эти компании создали интернет-магазин, которому дали предварительное название «Беру». Однако, оказалось, что оно уже существует у другого предпринимателя.

Теперь Сбербанк и «Яндекс-Маркет» могут переименовать совместно созданную ими новую розничную онлайн-площадку. Сообщение об этом сделал Лев Хасис, являющийся в банке первым заместителем главы правления.

Хасис уточнил, что новый сервис Сбербанка и «Яндекс-Маркет» пока проходит лишь стадию своего тестирования на отзывы покупателей. После этого его могут переименовать. Помимо того, будет «много меняться» и в его работе.

Полноценный запуск новой онлайн-площадки намечен на осень. Первое заседание совета директоров этого сервиса намечено на июнь. Там будет ещё раз обсуждена стратегия и вопросы по бизнес-плану.

Интернет-магазин «Беру» был запущен в мае 2018 года. Пока он является лишь бета-версией, но уже принимает заказы.

На этом сайте в настоящее время доступно приобретение товаров, относящихся лишь к шести категориям. Там торгуют электроникой, бытовой и компьютерной техникой, изделиями для детей, дома и дачи, красоты и здоровья, а также тем, что нужно животным.

Когда Сбербанк и «Яндекс-Маркет» запустили «Беру», выяснилось, что такой бренд уже существует. Сейчас его собственник выступил с досудебной претензией и предлагает урегулировать ситуацию «мирно».