Владельцы iPhone нашли в WhatsApp раздражающую ошибку

Сегодня, 16:05

Как только американский мессенджер обновился, на экранах смартфонов начала высвечиваться исключительно надпись «Сообщение». Узнать его текст и отправителя невозможно без разблокировки девайса.

Раздражающую ошибку в WhatsApp владельцы iPhone нашли сразу после выхода обновления. Однако эксперты быстро предоставили инструкции по избавлению от неудобства. Юзерам нужно поставить галочку «Показывать миниатюры» в разделе «Уведомления» WhatsApp, а также выставить «Никогда» в «Показе миниатюр» мессенджера непосредственно в iPhone.

Выполнив рекомендации, пользователь может забыть о раздражающей ошибке WhatsApp, узнавая текст и отправителя сообщения по заблокированному экрану.