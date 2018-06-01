В Сети появилась Web-версия приложения Mylistory

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Чеченский аналог Instagram активно завоевывает интернет-аудиторию, совершенствуясь с каждым днем.

Первым день лета ознаменовался появлением в Сети Web-версии приложения Mylistory. Теперь делиться фото и видео, а также сохранять интересные записи одним кликом, можно посредством смартфона и РС. 3-минутная продолжительность роликов – еще одно важнейшее преимущество чеченского аналога Instagram перед американским конкурентом. Авторы Mylistory обещают в скором времени добавить возможность перемотки видео.

Глава Чечни Рамзан Кадыров зарегистрировался в приложении земляка, как только в Сети появилась версия для смартфонов. Как итог, популярность Mylistory резко возросла, и сейчас свои фото в чеченском аналоге Instagram активно публикуют звезды отечественного шоу-бизнеса, в частности, Николай Басков, Тимати, первая на хайпе Ольга Бузова и прочие.

К слову, Web-версия Mylistory появилась для привлечения новой интернет-аудитории, и пока что план чеченских программистов отлично работает.