YouTube заблокировал канал смеявшегося над трагедией в Кемерово украинского пранкера

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Пожар в «Зимней вишне» очень многих не оставил равнодушными. Одни выражали сочувствие, другие пытались понять, как это могло случиться. Однако, были и такие, которые пытались нажиться на этом горе.

В частности, это касается украинского пранкера Евгения Вольнова, смеявшегося над трагедией в Кемерово. YouTube заблокировал его канал.

Блокировка стала реальностью совсем недавно. На странице указано, что YouTube пошёл на это, поскольку пранкером были нарушены принципы сообщества.

Последнее видео на канале украинского пранкера было размещено 30 мая. Сам он пока ничего не сказал о своей блокировке на YouTube.

Вольнов получил известность после распространения заведомых фейков о сотнях погибших при трагедии в Кемерово. Он разместил в Сети ряд видео, где обзванивал городские морги, представляясь разными должностными лицами.

Сам пранкер говорил, что стремился к «нагнетанию максимального градуса накала». Ряд СМИ подхватили ложную информацию о 300 трупах в «Зимней вишне». За это в РФ против Вольнова завели уголовное дело.