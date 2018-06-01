В России обвинили основателя Telegram Павла Дурова в плагиате

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Истец утверждает, что Дуров и его команда использовали программу, которую им показали на корпоративной встрече.

В Замоскворецкий суд Москвы поступило исковое заявление, в котором основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова обвинили в плагиате. Инициатором обращения стала некая компания-разработчик программного софта, специализирующаяся на сфере финансовых технологий. В иске сказано, что Telegram использовал программу, которая была продемонстрирована на приватной корпоративной встрече 1 февраля в России. Данным ПО является криптопаспорт, который разработчики мессенджера назвали своим детищем. Инициаторы обращения отмечают, что ответчиком они указали не Telegram, а непосредственно Дурова потому, что считают, что окончательное решение о плагиате принимал непосредственно он.

Ранее мы писали, что старушки из «Отрядов Путина» обнаружили у Дурова «ген предательства».