Twitter приступил к блокировке аккаунтов пользователей моложе 13 лет

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25 мая 2018 года в Евросоюзе вступил в силу общий регламент по защите данных (GDPR). С этой даты и начались волны блокировок на различных ресурсах.

Twitter также приступил к блокировке аккаунтов своих пользователей, которые на момент их регистрации были моложе 13 лет. Это распространяется по всему миру, не ограничиваясь одной Европой.

GDPR предусматривают запрет сбора информации о лицах, моложе 13 лет, без получения разрешений от их родителей.

Возраст многих из тех, чьи аккаунты оказались заблокированными, сейчас намного больше, но под ограничительные действия Twitter попали и они.

По мнению экспертов, проблемы, с которыми сейчас столкнулся Twitter, могут возникнуть и в других соцсетях. Это связывается с тем, что штраф за невыполнение GDPR может достигать 20 миллионов евро.

В то же время Павел Дуров уже выступил с заявлением о невозможности выполнения требований этого регламента.