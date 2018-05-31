Mail.ru Group начала переговоры с Turkcell о выходе на турецкий рынок

Представители российского интернет-гиганта намерены договориться о партнерстве в области социальных медиа и электронной почты.
Информация об этом говорится в официальном пресс-релизе Mail.Ru Group. Выход на турецкий рынок и сотрудничество с Turkcell представители компании называют «стратегическим партнерством».
Решения электронной почты могут существенно улучшить экосистему цифровых услуг, которые предоставляют в турецкой компании.
Mail.Ru Group считается одной из крупнейших интернет-компаний в Российской Федерации. Среди имеющихся у нее активов интернет-портал, одноименная почта, а также три социальных сети: «ВКонтакте» и «Одноклассники».