«ВКонтакте» обзавелась краудфандинговой платформой

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Для сбора средств предлагается использовать системы «Яндекс.Деньги» и CloudPayments.

В функционале социальной сети «Вконтакте» появилась краудфандинговая платформа «Цели». С её помощью пользователи смогут жертвовать деньги на различные проекты. В частности, речь может идти о создании уникального гаджета, записи сингла, снятии клипа, разработке игры, издании книги и прочих идеях, которые могут показаться интересными пользовательской аудитории. Уже сейчас приложение могут скачать и установить обладатели мобильных устройств на платформах iOS и Android. К сбору денег организаторы могут подключить платёжные системы «Яндекс.Деньги» и CloudPayments. Виджеты с ключевой информацией о сборе средств появятся в соответствующих сообществах «Вконтакте».

Ранее мы писали, что «ВКонтакте» планирует запустить платформу подкастов. Пользователи социальной сети смогут прослушивать музыку ограничений.