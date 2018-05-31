Пользователи Альфа-Банка и Google Pay могут заказать кредитки через приложение

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В компании сообщается, что совершить такую простую операцию могут все желающие, и получить они смогут, в том числе, дебетовые карты. Самое главное - длительность процедуры составит не более одной минуты, с возможностью немедленной привязки карт для бесконтактных операций.

Как стало известно, пользователи Альфа-Банка и приложения Google Pay теперь могут заказать кредитки через приложение. Достаточно выбрать нужную карту с интересующими потребителя условиями, после чего операцию подтвердить и начать пользоваться новыми возможностями.

Отмечено, что по желанию можно получить пластиковую карту уже в отделении, но делать это не обязательно, ведь бесконтактные операции будут доступны и так. Услугой уже начали пользоваться клиенты банка, ее популярность постепенно возрастает.