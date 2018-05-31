В США сайт Reddit стал популярнее Facebook

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Американские эксперты заявили, что в текущем году самой посещаемой поисковой системой во всем мире стал Google. Популярность Facebook пошатнулась, и на просторах американского сегмента интернета его обогнал Reddit.

В США аналитики констатируют стремительный рост популярности сайта Reddit. На сегодняшний день американцам он более интересен, чем всемирно популярный Facebook. Согласно рейтингу исследовательской компании Alexa, первые две строчки занимают Google и YouTube, а Reddit удалось занять третью строчку, отправив Facebook на четвёртое место. Пятое место рейтинга досталось популярному сайту Amazon.

По данным, которые распространили специалисты компании Alexa, пользователи проводят на сайте Reddit 15 минут, на Facebook — почти 11 минут, что стало значительным ударом для общего рейтинга всемирно популярной социальной сети. Несмотря на это, Facebook все же продолжает занимать в мировом рейтинге третье место, а сайт Reddit только шестое, но его популярность стремительно набирает обороты, только в апреле его аудитория выросла до 2,2 миллиарда пользователей.