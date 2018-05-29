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Иногда сервисы социальных сетей, призванные помогать пользователям в повседневной жизни, становятся причиной нервных расстройств и недоразумений. Подобный случай произошел с жительницей Лондона по имени Рейчел.

Facebook напомнил девушке умереть, когда она мирно засыпала после утомительного трудового дня. Включенный компьютер сообщил о присланном сообщении, которое гласило, что не стоит забывать о событии завтрашнего дня, которое является «Смертью». Перепуганная Рейчел недолго пребывала в шоке, действительно вспомнив, что записалась на тематическое мероприятие под столь зловещим названием.

Девушка поделилась скриншотом сообщения с друзьями в социальной сети. После чего один из пользователей спросил, уверена ли Рейчел, что ей не придется побывать в этот день на кладбище. Забывчивая девушка вновь вспомнила, действительно должна присутствовать на похоронах почившего родственника. По мнению пользователей, возникло слишком много зловещих совпадений и Рейчел стоит быть осторожнее.