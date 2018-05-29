Папуа - Новая Гвинея заблокировала Facebook на месяц

Сегодня, 18:10

Власти страны приняли решение временно запретить социальную сеть чтобы изучить как люди ее используют, а также вычислить и удалить все опасные аккаунты.

В Папуа-Новая Гвинея пользователям социальной сети Facebook придется месяц ожидать возможности зайти в свой аккаунт. Власти страны заблокировали Facebook на месяц, чтобы установить, как граждане пользуются платформой. Министр связи Сэм Бэзил сообщил, что этот непродолжительный запрет позволит специалистам собрать необходимые сведения, чтобы "идентифицировать, отфильтровать и удалить фейковые аккаунты", с которых пользователи загружали порнографические фотографии и размещали ложную, вводящую в заблуждение информацию, а также изучить взаимодействие с платформой других стран.

Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом, и с тех пор стала крупнейшей социальной сетью во всем мире. Ею пользуются около 2 млрд человек земного шара. По данным Всемирного банка, из 8 млн граждан Папуа - Новая Гвинея аккаунты в Facebook есть у 10% жителей.