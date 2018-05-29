Новая головоломка с мороженым «взорвала» Интернет

Сегодня, 13:00

В глобальной сети Интернет появилась новая головоломка для очень внимательных людей. На этот раз художник просит людей на новой оптической иллюзии найти среди мороженого леденец.

Венгерский карикатурист Гергилий Дудас является одним из самых популярных создателей визуальных головоломок в Интернете. Ранее художник предложит пользователям Сети на изображении с множеством снеговиков отыскать одну панду. Теперь Дудас придумал новую головоломку, которая «взорвала» Интернет.

На этот раз людям предлагается отыскать среди мороженого один единственный леденец. Многие интернет-пользователи, которые не смогли отыскать леденец заявили, что художник вовсе его не нарисовал. Однако другие люди смогли найти леденец в течении пяти минут.