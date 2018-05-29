Apple сливает данные учетных записей iCloud

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В отличии от Telegram, компания Apple активно сотрудничает с властями США и сливает им данные учетных записей пользователей. Однако в половине случаев американские власти все же получают отказ в предоставлении информации.

Роскомнадзор обязал компанию Apple отказаться от сотрудничества с Telegram и прекратить рассылку push-уведомлений мессенджера. В случае, если компания откажется от требований ведомства, АppStore в России ожидают санкции.

Однако эксперты уверены, что Apple согласиться с мерами Роскомнадзора в отношении Telegram, так как корпорация до сих пор предоставляет данные пользовательских учетных записей iCloud правительству для расследования преступлений, в отличии от мессенджера. Это касается только сервиса компании. С другой стороны Apple препятствует разблокировке смартфонов iPhone в интересах правительства США.

Такой же политики придерживается и Telegram. Власти получают одобрительный ответ на требование предоставить данные пользователей в половине случаев обращения. За последний год в России Apple предоставила правительству 350 положительных ответов на 405 обращений. Такие данные являются подтверждением, что компания активно сотрудничает с властями по предоставлению информации пользователей в рамках расследования преступлений.