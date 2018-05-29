ТОП-3 бесплатных и опасных VPN, которые продают данные пользователей

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"Продажность" сервисов полезна, если это касается злоумышленников, однако не играет на руку обычным людям, которые желают воспользоваться определенным сайтом, который заблокирован в стране их пребывания. Эксперты узнали, что 3 известных VPN-сервиса продают третьим лицам данные зарегистрированных пользователей. Кроме того, десятки разработчиков утверждают, что не ведут учет информации пользователей, в большинстве случаев это не так. Специалисты составили ТОП-3 опасных VPN-сервисов, которые бесплатно предоставляют сои услуги, но могут обернуться для человека серьезными проблемами.

Hotspot Shield

Этот сервис неоднократно был замечен в продаже личных данных пользователей, которые скачивают бесплатную версию. В данный момент программа имеет более 500 загрузок, большинство людей не готовы платить за услуги сервиса.

Поэтому администрация зарабатывает по-своему: продает злоумышленникам личные данные пользователей, которые в итоге оказываются жертвами хакеров.

Hola

Этот сервис более популярен, чем предыдущий, но он и на порядок опаснее. В 2015 году эксперты выявили у программы множество проблем с безопасностью. Среди уязвимостей обнаружили баг, который позволяет хакерам удаленно запускать и и использовать приложение на компьютерах пользователей, соответственно и получать их личную информацию.

Позднее эксперты установили, что Hola промышляет продажей трафика пользователей, которые установили бесплатную версию VPN-сервиса. Соответственно злоумышленники могут с помощью вашего трафика с указанием IP-адреса посещать или взламывать различные сайты.

Betternet

В ТОП-3 также попал VPN Betternet, который также предлагает пользователям с его помощью бесплатно посещать заблокированные в стране сайты. В данный момент его используют 38 млн человек.

В результате использования эксперты обнаружили, что Android-приложение Betternet отслеживает действия пользователей с помощью 14 библиотек, а необходимые хакерам данные продает без проблем.

Все эти сервисы попали в ТОП-3 бесплатных и опасных VPN, которые продают данные пользователей.