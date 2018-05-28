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Аналитики, промониторив тенденции на российском рынке коммуникаций, заявляют о сенсационных данных, которые не укладываются в логику реальности. В то же время, Роскомназор напоминает западным экспертам об «эффекте Стрейзанд».

К ликованию поборников полной свободы и независимости на просторах Интернета, Mediascope сообщила о рекордном росте аудитории Telegram в России за последний месяц. По данным аналитиков, в апреле, несмотря на судебные запреты и технологическое противостояние, мобильным приложением мессенджера воспользовалось около четырех миллионов россиян. При этом учитывались данные по населенным пунктам, насчитывающих более 100 тысяч жителей.

Представленный рост в 31% независимые эксперты оценивают не столь однозначно. Во-первых, аналитики Mediascope не сообщили о конкретных действиях пользователей в мобильных приложениях Telegram. Во-вторых, не исключен и «эффект Стрейзанд», когда запреты и блокировки приводят к протестным действиям, не связанным с практической пользой. Также важна реакция Apple и Google, которые не намерены присоединяться к блокировке Telegram, рискуя потерей репутации.