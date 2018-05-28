Роскомнадзор требует от Apple прекратить распространение Telegram

Сегодня, 16:35

В ведомстве состоялось заседание по вопросам организации 9-й Международной конференции «Защита персональных данных». По словам Александра Жарова, главы Роскомнадзора, Telegram и «ВКонтакте» руководствуются философией пиратства.

Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Apple прекратить распространение Telegram на территории Российской Федерации, которое осуществляется посредствам AppStore. Также регулятор требует остановить рассылку пуш-уведомлений мессенджера.

В ноябре месяце 2018 года состоится 9-я Международной конференции «Защита персональных данных», по этой причине накануне ведомство провело заседание, где подняли вопросы ее организации. Комиссия решила, что необходимо подготовить анализ практики применения требований Евросоюза. Эти моменты обсуждаются на фоне блокировки Telegram.