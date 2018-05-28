Бастрыкин: Instagram необходимо закрывать

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В прошлом году террористами, взорвавшеми вагон метро в Петербурге, использовался, с его слов, именно этот ресурс для общения. Поэтому он стал объектом пристального внимания силовиков РФ.

Александр Бастрыкин, возглавляющий СК РФ, полагает, что этот мессенджер после того события необходимо закрывать.

Бастрыкин отметил, что именно Instagram использовали для своего свободного общения боевики перед тем, как взорвали вагон в «подземке» Петербурга год назад.

Своё выступление глава СК РФ сделал на съезде, где собрались уполномоченные по правам детей. Он напомнил участникам, что против России сейчас ведётся настоящая информационная война.

Он считает, необходимо создание отечественной поисковой системы, ориентированной, именно, на детей. При этом Бастрыкин сослался на опыт Турции.

А мы, продолжил глава надзорного ведомства, не можем закрыть даже Instagram, которым, как он сказал, пользовались террористы. Процедура, с его слов, является формальной и долгой, которая может тянуться годами. Бастрыкин сообщил, мы «прозаседаемся».

Дети в семьях предоставлены сами себе. В том числе и в благополучных. Он сообщил, что родители возвращаются поздно. Дети находят собеседников в Сети, которые становятся им более «родными».

Взрыв в метро Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года. Его жертвами стали 16 пассажиров. Ещё 60 получили ранения.

Сообщение главы СК РФ вызвало удивление. Ранее сообщалось, что петербургские террористы пользовались ресурсами Telegram.