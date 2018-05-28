В Москве результаты ЕГЭ теперь можно узнать онлайн

Сегодня, 10:30

По всей России школьники сдавали ЕГЭ. Результаты этих тестов интересны не только им, но и их родителям, которые хотят узнать о них как можно раньше.

В Москве результаты ЕГЭ можно с этого года узнать онлайн. Сообщение об этом сделано порталом городской мэрии.

Онлайн-уведомления можно получать на электронную почту или гаджет. Это доступно тем, у кого установлено мобильное приложение «Госуслуги Москвы», а также подписчикам портала mos.ru.

Отправка сообщений станет производиться пользователю в адрес его личного кабинета. Каждое уведомление будет содержать информацию, сколько баллов набрано на том или ином экзамене.

Помимо того, будет доступно получение отсканированного варианта работы по ЕГЭ, а также аудиозаписи на экзаменах, проведённых устно.

Первые ОГЭ уже прошли. Это было 25 и 26 мая. Следующий экзамен – 29 мая. В ходе него школьникам необходимо показать уровень своих знаний по русскому языку. Математика – 30 мая.

Первые результаты ОГЭ станут известными до 6 июня.

Требования к проведению этих тестов становятся всё более жёсткими. Пронос личных вещей – запрещён. Для объективности привлекаются независимые наблюдатели и используются видеокамеры.

Задания записаны на флэшку в опечатанном конверте. Он вскрывается только в момент начала экзамена, после чего тесты распечатываются.