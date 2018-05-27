Биржа биткоинов ВТСС возвращается на рынок

Сегодня, 22:23

Представители биткоин-биржи BTCC объявили о скором запуске новой платформы.

Специалисты биржи не называют точной даты открытия обновленной платформы, однако, есть предположения, что открытие состоится в следующем месяце. Специалисты отметили, что ими было обращено внимание на повышение ликвидности, ускоренное подтверждение депозитов и вывод средств. Также, что немало важно, будут небольшие спреды между заявками на покупку и продажу.

Стало известно, что вначале трейдеры будут торговать с BTC, ETH, BCH, LTC и USD, но затем включат и другие пары. Отметим, что в первые 3 месяца биржа установит комиссию 0%. Трейдерам также предложат услуги холодного хранения электронных денежных средств, если не произойдет никаких изменений.

Напомним, что биржа была закрыта 4 сентября 2017 года. Власти Китая заявили о том, что подобные операции являются противозаконными и потребовали немедленно прекратить торги. Также, было объявлено о том, что всякий, кто продолжит заниматься подобными операциями, будет облагаться серьезными штрафами.