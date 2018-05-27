Итальянцы смогут управлять беспилотниками через спутник

Сегодня, 02:30

Итальянские компании Piaggio и Telespazio уже испытали новую систему управления беспилотниками.

Сообщается, что при радиоуправлении летательными аппаратами иногда частоты бывает недостаточно, чтобы отправить устройство на более длительные расстояния. С помощью новой системы управления беспилотники будут иметь неограниченную дальность полета. Первые попытки управления с помощью нового способа проводились на впервые созданном аппарате с большой продолжительностью нахождения в воздухе Piaggio P.1HH, который сконструировали в Европе. К примеру, с помощью новейшей системы управления власти одной страны могут наблюдать за происшествиями в совершенно другой точке мира. Власти Америки смогут с помощью системы вести наблюдение в Сирии или Афганистане, чтобы потом нанести удар по позициям террористов.

Власти Италии планируют вывести новую разработку на мировой уровень и создать общую для европейских стран систему наблюдения. Ожидается, что уже к 2030 году в Европе будет летать около 400 тысяч беспилотников. Опыты состоялись в Сицилии на беспилотном аппарате P.1HH с помощью управления через спутник Athena-Fidus, который был выведен на орбиту Земли в 2014 году. Проверки новой системы проводились на разной высоте и в разных погодных условиях. Подчеркивается, что все испытания прошли довольно успешно.