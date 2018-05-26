В России создали сайт для научных знакомств

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Россия запустила сайт «Академический тиндер», в котором ученые могут найти новые знакомства. Его создала медиаисследователь Полина Колозариди.

Для того, чтобы начать общение с другими пользователями, нужно просто заполнить анкету, в которой подробно расписаны все предпочтения, темы научных работ и так далее. Там же есть вопросы про любимых писателей, ученых, статьях и планах на каникулы. После регистрации можно будет просматривать странички остальных пользователей и общаться. Впервые сайт опробуют на собрании «Интернет после глобальности», который пройдет 28-31 мая в Москве. Клуб будет постоянно проводить семинары на иностранном языке, вести различные научные исследования, переводить тексты, а также создавать новые интересные проекты. Пока что сайт работает в тестовом режиме, однако у создателей в планах сделать его полноценным сайтом научных знакомств.