Основатель Twitter Джек Дорси отказался ради продуктивности от компьютера

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Бизнесмен предпочитает не тратить драгоценное время на ненужные вещи, которые разлагают мышление и притупляют поиск идей. Издание Mashable разузнало, чем заменяет ПК предприниматель, и этот прибор есть у каждого современного человека.

Основатель и CEO Twitter Джек Дорси признался, что у него нет компьютера. Бизнесмен говорит, что все операции он выполняет используя смартфон. А при этом он отключает все уведомления, чтобы не отвлекаться. Джек Дорси отказался ради продуктивности от компьютера и не жалеет об этом. В современном мире важно быстро и легко входить в новые ситуации и решать множество проблем. Многозадачность и функциональность смартфонов позволяет пользоваться гаджетом максимально продуктивно. Для этого Джек Дорси использует функцию голосового ввода.

«На встречах мы убираем телефоны и закрываем ноутбуки, чтобы не просто провести час в одной комнате, а сделать это время максимально наполненным. И если у нас есть 15 минут, пусть это будут продуктивные 15 минут» - подытожил бизнесмен.

Дорси рассказал, что проблема безопасности в Сети важна и о ней нужно всегда помнить.