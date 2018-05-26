Проезд в общественном транспорте Ростова теперь можно оплатить картой, смартфоном или часами

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С 25 мая в Ростове проезд в автобусе можно оплатить бесконтактной банковской картой МИР, VISA, Mastercard, а также с помощью сервисов Android Pay, Apple Pay, SamsungPay. Об этом заявила пресс-служба ООО «АРПС».

Нововведения вступили в силу 25 мая, но пока что действует не во всех маршрутных автобусах города. Тот транспорт, который предполагает подобный вариант оплаты, горожане смогут отличить благодаря специальным стикерам возле валидатора в салоне. Сообщается, что стоимость проезда будет одинаковой вне зависимости от способа оплаты. А также количество снятия средств будет кратно прикладыванию карты или смартфона к валидатору. Таким образом можно быстро и удобно оплатить проезд целой группы людей. При недостатке средств на счету для списания, пассажир будет оповещен звуковым сигналом. Помимо этого, в личном кабинете онлайн-сервиса банка будет доступна информация об оплатах в транспорте.

В ООО «АРПС» также заявили, что к концу лета возможность оплаты проезда банковской картой будет доступна во всем общественном транспорте.

Также стало известно, что с 25 мая приступили к тестированию данной системы и в Тобольске. Сейчас специальными тепрминалами оснащены автобусы маршрутов №4 и №6.