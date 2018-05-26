МТС с помощью Huawei объединит все свои ТВ-сервисы

Сегодня, 12:33

В течение ближайших двух лет компании намерены создать единую мультимедийную платформу для абонентов МТС.

Оператор сотовой связи МТС и китайская компания Huawei договорились о разработке совместного проекта, который объединит мультимедийные продукты российского бренда в единый пул. В ТВ-сервисы российского поставщика услуг в том числе входят мобильное, кабельное, спутниковое телевидение и IPTV. На полях ПМЭФ стороны уже подписали соответствующий меморандум, заявив о готовности в скором времени приступить к реализации заявленных целей. В рамках проекта будет создана совместная рабочая группа. Её задачей станет разработка и внедрение до 2019 года единой мультимедийной платформы.

Ранее мы писали, что МТС оценивает затраты на исполнение «закона Яровой» в 60 миллиардов рублей. В компании подсчитали, что требования властей существенным образом ударят по кошельку абонентов.