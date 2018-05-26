Airbnb запустила Stories Travel для путешественников

Сегодня, 09:16

Конкурент попавшего под прицел Роскомнадзора сайта Booking.com предложил пользователям делиться впечатлениями о поездках в кратком видеоформате.

Airbnb запустила раздел Stories Travel, куда можно заливать 10-секундные видеоролики с поездок с традиционными геометками и подписями. Пока что площадка для аренды жилья ввела новику исключительно для путешественников с iPhone, установивших последнюю версию Airbnb. Дата появления раздела Stories Travel для пользователей Android-устройств не сообщается.

Видимо, конкурент пребывающего под угрозой блокировки в России Booking.com решил сформировать интернет-сообщество, увлекающееся публикацией впечатлений от путешествий.