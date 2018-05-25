«МегаФон» запустит в Москве 5G в течение пяти лет

Сегодня, 22:06

Соглашение было подписано между главой компании Сергеем Солдатенковым и столичным градоначальником Сергеем Собяниным в рамках прошедшего накануне ПМЭФ. Согласно документу, пилотная сеть пятого поколения появится уже в следующем году.

«МегаФон» уже в течение ближайших пяти лет запустит сеть 5G в Москве, о чем свидетельствует договоренность между сторонами. Также в планах компании и мэра осуществить в столице технологический прорыв, куда входит обеспечение города и граждан инновационными технологиями современности.

Развиваться в Москве будут иные цифровые технологии, касающиеся в том числе виртуальной, дополненной реальности, а также формата «Умный город». Необходимая инфраструктура будет формироваться в обозначенный срок, а первые результаты появятся уже в 2019 году.