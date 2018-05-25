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О нововведении стало известно около недели назад, но уже сейчас пользователи убедились, но рекламный формат все же появился в приложении. Теперь в списке рекомендованных будут появляться разработчики и владельцы программ, помогающих обходить блокировку.

После загрузки очередного обновления Telegram начнет рекламировать каналы прокси-спонсоров, и в списке контактов каждого пользователя появится рекомендованная страничка. Также юзеры получат возможность выбрать для себя желаемые рекомендованные программы, чтобы обходить блокировку было еще удобнее.

Согласно информации руководства Telegram, рекламироваться будут именно те прокси-серверы, которые осуществляют работу по протоколу MTProto. Обновления уже доступны для пользователей, а выпущены новшества были 23 мая 2018 года на всех официальных платформах-магазинах.