Жаров сообщил о разработке отечественной замены Telegram

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С 16 апреля РКН ведутся разнообразные меры по блокировке мессенджера Telegram. В связи с этим глава Роскомнадзора Александр жаров рассказал о разработке отечественного аналога.

Из-за отказа владельцев мессенджера Telegram в передаче ФСБ ключей шифрования переписки суд постановил заблокировать данный ресурс на территории РФ. Роскомнадзор занимается выполнением блокировки, однако Telegram использует сервисы для обхода ограничений уже длительное время. Тем не менее глава РКН заявил, что блокировка мессенджера будет вестись до победного конца.

Со слов Александра Жарова, Telegram далеко не уникальная в своем роде платформа, которой можно найти замену. Или даже разработать собственный российский аналог. Жаров заявил, что такой задачей сейчас заняты несколько частных компаний и две разработки уже выглядят многообещающе. По его словам, отечественный мессенджер должен иметь определенный ряд обязательных параметров. Он должен пройти проверку ФСБ и использовать достаточно надежное шифрование, разработанное в России.

Недавно Александр Жаров также открыто заявил в ходе ПМЭФ, что, по его мнению, создатели Telegram придерживаются так называемой «пиратской» философии.