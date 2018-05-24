Facebook просит у пользователей интимные фото на «благородные цели»

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Представители компании обратились к зарегистрированным на сайте жителям Канады, США и Великобритании с необычным обращением. В компании убеждены, что смогут помочь многим потенциальным жертвам в борьбе с мстителями.

В настоящее время Facebook просит у своих же пользователей присылать программистам интимные фото, использование которых в дальнейшем будет ориентировано на «благородные цели». Среди новых задач компании была названа борьба с порноместью, чем и обосновано столь необычное обращение, а специалисты попытаются создать уникальные цифровые отпечатки, с помощью чего следить за незаконным распространением таких фотографий будет проще, как защитить свою честь пользователем.

В Сети такую инициативу восприняли неоднозначно, и причиной для этого стали недавние скандалы с утечкой персональных сведений из системы сбора данных Facebook. Пользователи считают, что тоже самое может произойти с их интимными снимками, что гораздо страшнее любой другой утечки. Однако, в случае успеха, подобные нововведения могут появиться и в Instagram.